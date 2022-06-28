Головкин провел необычную дуэль взглядов и потроллил Альвареса

Казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес провели необычную дуэль взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках промотура третьего боя боксеры посетили Нью-Йорк, где дали пресс-конференцию и стали гостями домашнего матча бейсбольного клуба "Нью-Йорк Янкиз". GGG была доверена честь провести торжественное первое вбрасывание. А перед началом матча они с "Канело" провели на стадионе дуэль взглядов.

"Не скучай сильно, увидимся 17 сентября", - потроллил Головкин соперника, опубликовав видео в соцсетях.

Напомним, что третий бой GGG - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Билеты уже поступили в продажу Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: