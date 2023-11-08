Головкин против Канело: эксперт вынес вердикт по трем боя и назвал победителя

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 12:10
©boxingscene.com

Американский журналист Франсиско Саласар, пишущий для Boxingscene.com и Ring TV, поделился мнением по поводу победителя в противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Эксперт отреагировал на пост в твиттере основателя YouTube-канала PUNSH DRUNK BOXING, который объявил Канело победителем первого боя с Головкиным (состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе).

Головкину "засчитали" две победы над Канело Альваресом

В частности, ютубер насчитал 115-113 в пользу мексиканца, тогда как официальный судейский вердикт - ничья.

"Либо ты троллишь, либо не знаешь, как считать очки в боксерском бою. Либо и то, и другое. В первом бою я насчитал 116-112 в пользу Головкина и до сих пор так считаю. Для справки: реванш я посчитал равным (114-114), а третий бой Канело легко выиграл", - написал Саласар.

Напомним, второй бой Головкина с Канело прошел в 2018 году также в Лас-Вегасе и завершился победой мексиканца. В сентябре 2022 года соперники закрыли трилогию на "старом месте", где победителем вновь вышел Альварес.

Канело сделал неожиданное признание о бое с Головкиным

Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Альварес Сауль

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:46
Профи-бокс
Джалолов бросил вызов топовым боксерам
Сегодня , 12:10
Профи-бокс
Головкин против Канело: эксперт вынес вердикт по трем боя и назвал победителя
Сегодня , 09:23
Профи-бокс
Алимханулы назвал нового соперника после объединения титулов
Сегодня , 09:05
Профи-бокс
"Новый Головкин" из Казахстана узнал следующего соперника
Вчера , 17:15
Профи-бокс
В США нашли крутую тенденцию в карьере Джукембаева
Вчера , 13:52
Профи-бокс
"Наследник Головкина" получил хорошие новости после смены соперника
Вчера , 13:02
Профи-бокс
Разоблачение Канело: Альвареса уличили в страхе перед Головкиным
Вчера , 10:50
Профи-бокс
Алимханулы нашли соперника с рекордом 18-0
Вчера , 09:40
Профи-бокс
Казахстанский боксер побил россиянина и одержал первую победу в профи
Вчера , 09:09
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой олимпийского чемпиона из Узбекистана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»