Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прилетел в Японию, где 9 апреля проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Том Леффлер, промоутер казахстанца, опубликовал пост в соцсетях, сообщив о прибытии в Страну восходящего солнца: "Орел приземлился. Команда Головкина в Японии, готова к бою GGG - Мурата".

Изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.