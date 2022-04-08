Головкин получил наставление от экс-чемпиона мира из России

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) обратился к казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО) перед его ближайшим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гассиев оставил свой комментарий под одним из постов казахстанца в Instagram.

"Полный газ", - написал Мурат.

Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, проведет 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Боксерское шоу начнется в 15:00 по времени Нур-Султана, а главный бой вечера стартует в 19:00. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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