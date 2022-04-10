Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

После победы нокаутом над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) GGG спросили, что он думает насчет третьего боя с Альваресом на осень.

"Думаю, для этого есть все возможности. Наш следующий поединок не исключен. До конца мая хочу знать ситуацию", - приводит его слова vRINGe.com.

Напомним, что трилогия намечена на сентябрь. Головкин и "Канело" встречались в 2017 и 2018 годах. Первый их бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением одержал мексиканец, который 7 мая проведет поединок с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира