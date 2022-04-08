Головкин ответил Токаеву и обратился к казахстанцам

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поздравление, передает корреспондент Vesti.kz.

Cегодня, 8 апреля, именитый казахстанец, который празднует свой день рождения, получил поздравительную телеграмму.

"Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, за теплые слова и уделенное внимание. Для меня большая честь представлять нашу страну в мире. Спасибо Вам и всему Казахстану за поддержку! @TokayevKZ", - ответил GGG.

Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

Добавим, что Головкин с Риотой Муратой успешно прошли взвешивание перед объединительным боем, а казахстанец получил подарок от японцев.

Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, за тёплые слова и уделённое внимание. Для меня большая честь представлять нашу страну в мире. Спасибо Вам и всему Казахстану за поддержку!🙏🏻🇰🇿 @TokayevKZ https://t.co/edeh9Y3vb7 — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) April 8, 2022

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