Президент Казахстана обратился к Головкину перед боем за три титула

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Геннадию Головкину, который сегодня, 8 апреля, празднует свой день рождения, сообщает пресс-служба Президента.

Казахстанскому боксеру-профессионалу исполнилось 40 лет.

"За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире.

Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса", - говорится в поздравительной телеграмме.

Добавим, что завтра, 9 апреля, казахстанец, владеющий поясами IBF и IBO в среднем весе, проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Боксеры успешно прошли взвешивание, а Головкин получил подарок от японцев.

Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину с днем рождения. @GGGBoxing #GGG pic.twitter.com/XzuryFHe8U — President Kassym-Jomart Tokayev's Press Office (@AkordaPress) April 8, 2022

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