Головкин ответил на вызов от экс-чемпиона с 23 нокаутами

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) ответил на вызов экс-чемпиона из Великобритании Криса Юбенка-младшего (31-2, 23 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее британец назвал GGG номером один в своем списке. "У меня есть идеальный стиль, чтобы остановить Головкина, чего никогда ранее не было", - добавил Юбенк.

Со своей стороны Головкин ответил на провокации от соперника. "Я перестал обращать внимание на людей, которые меня вызывают. Здесь то же самое. Люди что-то утверждают, говорят, что у них есть определенные договоренности. Это просто выглядит дешево. Это вообще не стоит моего внимания", - сказал Головкин в интервью Sky Sports.

"Я всегда об этом сожалел". Экс-чемпион сделал признание про бой с Головкиным

Отметим, что Юбенк был близок к бою с Головкиным в Великобритании в 2016 году, однако он сорвался по вине британца. В итоге его место занял Келл Брук, который был нокаутирован в пятом раунде.

Возвращение Головкина ожидалось в декабре против "суперчемпиона" WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), но бой был отложен. Сообщалось, что их поединок может состояться весной этого года.

Почему Головкина невозможно нокаутировать? Тренер дал ответ