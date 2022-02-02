"GGG - номер один в моем списке". Экс-чемпион мира сделал заявление о бое с Головкиным

Экс-чемпион мира в среднем весе британец Крис Юбенк-младший (31-2, 23 КО) очень хочет встретиться в ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) после ближайшего поединка против своего соотечественника Лиама Уильямса (23-3-1, 18 КО), который состоится 5 февраля в Кардиффе, Уэльс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я действительно хочу драться за титул чемпиона мира", - приводит слова Юбенка Boxingscene.com. "Головкин - номер один в моем списке. Если сможем, то сделаем этот бой. Я обязан драться за титул WBA. У Мураты есть этот титул, так что мне бы очень понравился такой поединок".

Как известно, Головкин должен был провести объединительный бой с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в декабре 2021 года в Токио, но его перенесли из-за коронавируса. Вероятнее всего, он теперь состоится весной.

Юбенк уверен, что GGG отберет пояс у японца, после чего и хочет нацелиться на титульный поединок с казахстанцем.