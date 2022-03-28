Головкин оценил свою форму и раскрыл секрет сокрушительного удара

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Boxingnews.jp рассказал о своем состоянии и мощи перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок состоится 9 апреля в Японии. На кону будут стоять три титула.
- Каково ваше текущее состояние?
- Я чувствую себя энергичным и нахожусь в отличном состоянии.
- Вы - панчер, и ваши удары наносят большой урон противнику. Откуда такая сила?
- У меня это от природы.
- У вас хороший короткий боковой удар. Вы его отрабатываете в спортзале?
- Это результат многих лет тренировок с тех пор, как я начал заниматься боксом, и теперь я могу все это делать автоматически.
Напомним, изначально их поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в Японии. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.