Головкин оценил свою форму и раскрыл секрет сокрушительного удара

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Boxingnews.jp рассказал о своем состоянии и мощи перед объединительным боем с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 9 апреля в Японии. На кону будут стоять три титула.

- Каково ваше текущее состояние?

- Я чувствую себя энергичным и нахожусь в отличном состоянии.

- Вы - панчер, и ваши удары наносят большой урон противнику. Откуда такая сила?

- У меня это от природы.

- У вас хороший короткий боковой удар. Вы его отрабатываете в спортзале?

- Это результат многих лет тренировок с тех пор, как я начал заниматься боксом, и теперь я могу все это делать автоматически.

Напомним, изначально их поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в Японии. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.