Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) впервые встретились с сентября 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ничего личного, для меня это просто спорт", - гласит описание под постом казахстанца в Instagram о дуэли взглядов.

Боксеры в рамках пресс-тура посвященного третьему бою поучаствовали в пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Также они посетят Нью-Йорк.

Головкин и "Канело" провели первую дуэль взглядов перед трилогией

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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