"Головкин очень опасен, я всегда помню об этом". Шеремета - о спаде у GGG и бое за два титула

Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) поделился мнением о предстоящем бое с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).

- Я хочу поблагодарить Геннадия и его команду за то, что они дали мне этот шанс. Он еще в начале года сказал, что мы будем драться - в итоге так и случилось. Я не обращаю внимание на разговоры людей. Я сделаю все возможное, что в моих силах, чтобы лучше подготовиться ко всему, что покажет Головкин.

Это самый важный бой в моей карьере. Я хочу показать лучшую версию Камила Шереметы. У меня было достаточно времени на подготовку и изучение слабостей GGG. Не хочу много говорить, а показать все в ринге.

На спаде ли сейчас GGG? Время не победить. Конечно, он уже идет на спад. Я же, напротив, только выхожу на пик. Но все равно Головкин очень опасен, я всегда помню об этом.

Меня не особо волнует то, что говорят букмекеры, называя меня андердогом. Я собираюсь выйти на ринг и побить Головкина. Предыдущие соперники отступали назад, а так нельзя делать, когда дерешься с GGG. Я же собираюсь заставить его драться в моем темпе и в моем стиле, - сказал Шеремета во время пресс-конференции.

"Я еще не всего достиг". Головкин - о рекорде, бое в Казахстане, своей форме и желанном сопернике

Напомним, бой Головкин - Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG этот будет рекордная, 21-я защита титула.