Головкин обратился к казахстанцам после победы нокаутом в бою за два титула

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) выступил с обращением к соотечественникам после досрочной победы над поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Казахстан, я поздравляю вас с Днем Независимости! Это все для нашей родины. Вместе мы - сила! Алга, Казахстан! - сказал Головкин в ринге.

Напомним, Головкин одержал победу техническим нокаутом. После седьмого раунда угол Шереметы отказался от продолжения боя. До этого поляк четыре раза побывал в нокдауне.

Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.