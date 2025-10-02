Головкин номинирован в Зал боксёрской славы. Подобности

Казахстанского боксёра Геннадия GGG Головкина (42-2-1, 37 КО) выдвинули в последнюю версию бюллетеня Международного зала боксерской славы (IBHOF), где жюри будет голосовать за включение новых членов в 2026 году, передают Vesti.kz.

Головкина номинировали в Зал славы бокса

Уроженец Караганды, как сообщает Boxing Scene, теперь имеет право быть номинированным в категории "Мужчины, современная эпоха".

Кто ещё претендует на включение?

Помимо Головкина также номинированы американец Вернон Форрест (41-3, 29 КО) и ирландец Стив Коллинз (36-3, 21 КО). Среди женщин на место в "Зале славы" претендуют японка Наоко Фудзика (19-3-1, 7 КО), мексиканка Джеки Нава (40-4-4, 16 КО) и немка Кристина Хаммер (28-1, 13 КО).

"Ежегодная рассылка бюллетеней — это особое время для бокса. Всё мировое сообщество с нетерпением ждёт результатов голосования, чтобы узнать, кто станет частью списка бессмертных боксёров", — отметил исполнительный директор IBHOF Эдвард Брофи.

Когда станут известны результаты голосования?

Бюллетени были разосланы 1 октября, а пресс-анонс с результатами голосования ожидается в начале декабря текущего года. Голоса будут отданы членами Ассоциации боксерских писателей Америки и историками бокса со всего мира. Участники голосования включают представителей Японии, Англии, Канады, Аргентины, Австралии, Нидерландов, Германии, Мексики и США.

Последний бой Геннадия Головкина?

Отметим, что последний поединок Геннадий Головкин провёл в сентябре 2022 года, уступив мексиканцу Саулю Канело Альваресу в третьем бою трилогии по очкам. Их первый бой прошёл в 2017 году и завершился спорной ничьей, а во втором поединке 2018 года победу также по очкам праздновал Альварес.

В настоящее время Головкин занимает пост председателя олимпийской комиссии в новой организации World Boxing и одновременно является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана - однако о завершении карьеры GGG не сообщал.

