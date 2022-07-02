Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) рассказал о том, какую пользу принесет его третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штата Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я считаю, что в выигрыше определенно окажутся поклонники бокса, да и промоутеры тоже, - сказал Головкин в интервью Fight Hub. - Подобные поединки необходимы всем, кто любит бокс. Если взять наш бой с "Канело", мы оба выиграем, если не получим травм и останемся в добром здравии - мы оба выиграем и поклонники бокса тоже".

Головкин опустил на землю "Канело"

Трилогия пройдет в лимите суперсреднего веса. Для "Канело" это будет первая защита звания абсолютного чемпиона, а для Головкина - дебют в новом весе. Их предыдущие два боя также прошли в Лас-Вегасе (США) - первый завершился спорной ничьей, а во втором решением выиграл мексиканец.

В этом году соперники успели провести по бою. Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за три титула.

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