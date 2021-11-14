Головкин назвал бой против "суперчемпиона" самым главным в карьере

Чемпион мира по версия IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поделился настроем на объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), который состоится 29 декабря в Японии.

"На этот бой меня побудило много факторов. В первую очередь Мурата является суперчемпионом по версии WBA, в прошлом - олимпийским чемпионом. Скажем громко, что он является героем для Японии. Я испытываю к нему огромное уважение как к спортсмену и человеку, ведь знаю его лично. Это большой бой и вообще большое событие для всего бокса.

На каждом этапе карьеры каждый поединок считается главным. На данный момент я считаю, что это самый главный бой для меня. Я полностью сфокусирован на нем, нацелен на этот поединок и рад за всех болельщиков бокса, которые смогут посмотреть этот бой", - сказал Головкин на пресс-конференции.

Для GGG предстоящий бой станет первым в 2021 году и первым в рамках обновленной сделки с DAZN.

Названы соперник и дата первого боя Головкина в 2022 году

35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Головкин получил обязательного претендента на титул