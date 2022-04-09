Головкин - Мурата: в Казахстане стартовала прямая трансляция вечера бокса

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Сегодня 15:00

В Казахстане началась Live-трансляция вечера бокса в Сайтаме (Япония), в главном поединке которого казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) проведет объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщают Vesti.kz.

Прямой эфир доступен на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Что касается боя с участием Головкина, то он начнется примерно в 18:10 по времени Нур-Султана.

Напомним, что на кону будут стоять два пояса казахстанца, по версиям IBF и IBO, а также пояс японца WBA Super.

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