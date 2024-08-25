Головкин? Канело назвал самого ненавидимого соперника

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Сегодня 09:12
©instagram.com/canelo

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) назвал самого ненавидимого соперника, передают Vesti.kz.

"Это Билли Джо Сондерс! Он сильно меня выбесил. Поэтому ему и досталось так больно. Знаете, некоторые бойцы болтают для того, чтобы лучше продать бой. Но этот... Мне кажется, он просто не очень хороший человек. Если честно, я реально кайфанул, избивая этого чувака", - цитирует Альвареса vRINGe.com.

Канело и Сондерс встречались в мае 2021 года. Британец был вынужден капитулировать после восьми раундов из-за серьезной травмы - перелома глазницы. С тех пор Сондерс боев не проводил. А Канело провел шесть поединков, в том числе закрыл трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), у которого в 2022-м выиграл судейским решением.

Альварес ближайший бой проведет против американца пуэрториканского происхождения Эдгара Берланги (22-0, 17 КО) 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Метки:
Альварес Сауль Сондерс Билли Джо Профессиональный бокс Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

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