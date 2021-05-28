Головкин договорился об объединительном бое с японским Леброном Джеймсом. Когда это случится, где и против кого

Болельщики Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) дождались более-менее правдивой информации относительно ближайшего развития его карьеры. В конце года он проведет объединительный бой, впервые отправившись в командировку в Японию. Все основные подробности события - в специальном материале корреспондента Vesti.kz.

Очень ценным инсайдом поделился Майк Коппинджер (The Athletic). Авторитетный журналист желтый вброс в СМИ особо не запускает - дорожит репутацией. И зачастую его инфа всегда оказывается правдивой. Тем более, про этот бой говорят уже довольно долго. Поэтому противостояние GGG с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO) не миф, а вполне реальное событие.

Это вам не третий бой с "Канело", который уже походит на вымысел и продукт богатой фантазии. Здесь все реально: дата, место, риски, внимание. Осталось дело за подписанием контракта. По словам Коппинджера, команды уже договорились. Так что ждем официального объявления.

Головкину в Японии устроят теплый прием. И многие эксперты говорят, что там казахстанец намного известнее и популярнее Сауля Альвареса. Это добавит внимание предстоящему бою. И можно не сомневаться, что поединок будут смотреть и выкупать билеты - самурай Мурата на родине находится в статусе полубога.

Роб Брант, проведший с ним два боя (один из них в Японии), так и сказал:

"Это японский Леброн Джеймс. На пресс-конференцию к нему пришло столько людей, сколько на некоторые из моих поединков. Невероятно".

Как мы говорили ранее, феномен заключается не только в его успехах. Здесь ключевую роль сыграли харизма, внешность и медийность. Это помогло найти себя в общей массе талантливых атлетов. И сейчас Мурата - постоянный гость различных шоу, а на его руках ряд крупных рекламных контрактов, среди которых с Nike.

Так что на любимчика против одного из лучших боксеров современности будут смотреть. И ждать конца года. Раньше проводить нет смысла. Летом в Японии будет Олимпиада. Потом потребуется определенное количество времени на постолимпийский период.

Да и подготовиться можно как следует. И речь не только о физических качествах. Раскрутка боя наверняка будет вестись в США и Японии. К назначенному дню следует как следует подогреть интерес, повысить медийную привлекательность и так далее.

Итак, 28 декабря. В этот день боксеры должны определить лучшего. Произойдет это в Токио. Титульный поединок будет показан онлайн-стримингом DAZN. И сразу отметим, что едва ли не впервые поединок GGG состоится не ранним утром, а реально, как и положено, вечером (часовой пояс позволяет).

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