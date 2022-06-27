Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) дал интервью для британских СМИ после проведения пресс-конференции, посвященной его предстоящему третьему поединку против абсолютного чемпиона второго среднего веса из Мексики Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com.

Трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

- Как вы оцените "Канело" среди всех ваших оппонентов в любителях и профессионалах? Он один из лучших, с кем вы встречались?

- Однозначно. Да, конечно.

- Если все пройдет хорошо, и вы нанесете поражение "Канело", что останется для вас в боксе, что бы вы хотели сделать еще?

- Чего хотелось бы достичь - этот вопрос как бы неуместен. Он уже отошел. То есть посмотрим, что будет.

- Вы считаете, что стиль "Канело" в этот раз будет отличаться от первых двух поединков?

- Я не знаю. Я пытаюсь быть готовым ко всему, что он может предложить. По крайней мере буду работать максимально в своем стиле. Посмотрим, как будет все.

- Какие ваши выводы после крайнего поединка с Риотой Муратой? Что понравилось и где чувствуете, что нужно стать лучше?

- Победа всегда приятна. Ну как можно сказать? Проигрыш есть проигрыш, победа есть победа. То есть как это описать - я не знаю.

- Какой третий поединок между вами и "Канело" могут ожидать фаны и зрители?

- Я не знаю. Я знаю одно - что мне надо придерживаться того плана, который мы будем иметь на бой. Я надеюсь, что мы будем двигаться в правильном направлении и все это сработает.

Напомним, ранее соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Самые лучшие моменты их пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: