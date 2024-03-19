Глухим нокаутом завершился боксерский бой в Японии

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Сегодня 08:46
©Кадр из видео

Быстрый нокаут состоялся на вечере бокса, который прошел на арене Korakuen Hall в Токио (Япония), передают Vesti.kz.

Это произошло в поединке между местным боксером первого наилегчайшего веса Рю Исогане (3-1-1, 2 КО) и Киттипхонгом Гингпхудшом (1-1, 1 КО) из Таиланда. Бой продлился чуть больше 1,5 минуты первого раунда, когда японец с одного удара отправил соперника в глухой нокаут.

В главном событии шоу обладатель поясов OPBF и WBO Asia Pacific в первом среднем весе японец Такеши Иноуэ (20-2-3, 12 КО) свел вничью бой против Уэйда Райана (22-11-1, 8 КО) из Австралии.

Двое судей выставили 114-114, а третий отдал победу Иноуэ с минимальным преимуществом (115-113).

Метки:
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