Глухим нокаутом обернулся главный бой за титул на вечере бокса в США

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Сегодня 09:34
©Кадр из видео

В Лас-Вегасе (США) состоялся главный бой вечера бокса. Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) защищал свой титул против соотечественника Фрэнка Мартина (18-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, а развязка наступила в восьмом, когда Мартин застоялся у канатов и пропустил несколько мощных ударов, рухнув на настил ринга. Встать он уже не смог. Как итог, титул остался у Дэвиса, по-прежнему не знающего поражений.

Стоит сказать, что до злополучного раунда Мартин неплохо смотрелся и выдавал конкурентные отрезки, однако одна ошибка обернулась для него первым поражением в карьере.

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Метки:
Профессиональный бокс США

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