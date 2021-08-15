Главный бой вечера за чемпионский титул завершился нокаутом

Фото: twitter.com/VergilOrtiz©
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Вчера 09:42

Во Фриско (штат Техас, США) в главном событии вечера американский проспект Верджил Ортис-младший (18-0, 18 KO) победил литовского боксера Эгидиюса Каваляускаса (22-2-1, 18 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону стоял титул WBO International в полусреднем весе до 66,7 килограмма, который принадлежал Ортису.

12-раундовый поединок завершился в восьмом, когда Верджил несколько раз отправил в нокдаун оппонента. А когда Каваляускас в очередной раз оказался на канвасе, рефери остановил бой, хотя в стартовых раундах Эгидиюс смотрелся куда убедительнее.

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Метки:
Профессиональный бокс WBO


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Вчера 09:42
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