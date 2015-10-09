Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 11:36
 

Главный бой вечера бокса с участием узбека обернулся быстрым нокаутом

  Комментарии

Поделиться
Главный бой вечера бокса с участием узбека обернулся быстрым нокаутом ©Кадр из видео

В Самарканде (Узбекистан) прошёл вечер бокса, в главном событии которого местный полусредневес Шохжахон Эргашев (26-2, 23 КО) встретился с Гурпритом Сингхом (11-4-1, 6 КО) из Индии, передают Vesti.kz.

Поделиться

В Самарканде (Узбекистан) прошёл вечер бокса, в главном событии которого местный полусредневес Шохжахон Эргашев (26-2, 23 КО) встретился с Гурпритом Сингхом (11-4-1, 6 КО) из Индии, передают Vesti.kz.

Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился уже в первом, когда Сингх пропустил удар по корпусу и не смог продолжить поединок.

Эргашев одержал 26-ю победу в профессиональной карьере, из которых 23 — досрочные, при двух поражениях. Сингх потерпел четвёртое поражение при 11 победах и одной ничьей.

Отметим, что Эргашев ранее выступал за сборную Узбекистана, а в профи перешёл десять лет назад.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!