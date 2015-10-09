Главный бой вечера бокса с участием узбека обернулся быстрым нокаутом

В Самарканде (Узбекистан) прошёл вечер бокса, в главном событии которого местный полусредневес Шохжахон Эргашев (26-2, 23 КО) встретился с Гурпритом Сингхом (11-4-1, 6 КО) из Индии, передают Vesti.kz.
Бой, рассчитанный на десять раундов, завершился уже в первом, когда Сингх пропустил удар по корпусу и не смог продолжить поединок.
Эргашев одержал 26-ю победу в профессиональной карьере, из которых 23 — досрочные, при двух поражениях. Сингх потерпел четвёртое поражение при 11 победах и одной ничьей.
In the main event, Shohjahon Ergashev (26–2) 🇺🇿 made his comeback with a first-round victory in Samarkand, Uzbekistan.— Permante (@PermantexG) January 4, 2026
His hopelessly outmatched Indian opponent Gurpreet Singh (11–4–1) 🇮🇳 simply retired as a precaution. pic.twitter.com/3EXZf7m2Vr
Отметим, что Эргашев ранее выступал за сборную Узбекистана, а в профи перешёл десять лет назад.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама