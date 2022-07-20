Всемирная боксерская ассоциация (WBA) предписала своему "суперчемпиону" мира в полулегком весе Лео Санта Крусу (38-2-1, 19 КО) провести бой против "обычного" чемпиона из Британии Ли Вуда (26-2, 16 КО). У мексиканца есть 24 часа, чтобы принять поединок или отказаться от титула. Об этом сообщает журналист Сальвадор Родригес из ESPN.

Напомним, Крус годами не проводит обязательную защиту. Ранее WBA отказала ему в проведении объединительного боя с чемпионом WBC Рэем Варгасом (36-0, 22 КО).

Вуд выступает на DAZN и продвигается Matchroom Boxing Эдди Хирна, тогда как Крус - боксер PBC. "Обычный" титул британец завоевал год назад, победив Сю Чханя нокаутом в 12-м раунде, а в первой его защите ярко победил фаворита Майкла Конлана нокаутом в марте.

Крус же в начале февраля побил американца Кинана Карбахала в нетитульном бою.

Добавим, что WBA также выпустила постановление по казахстанцу Геннадию Головкину, владеющему поясом "суперчемпиона" в среднем весе. Организация обязала GGG провести бой с Эрисланди Ларой. Причем Головкин должен сделать это в течение 120 дней после трилогии с Саулем "Канело" Альваресом, которая намечена на 17 сентября.

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