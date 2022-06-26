Геннадий Головкин высказался о своем наследии в боксе

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, который владеет чемпионскими поясами по версиям WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, заявил, что для него не имеют значения пояса Саулея "Канело" Альвареса.

Мексиканский боксер является абсолютным чемпионом в суперсреднем дивизионе, на кону трилогии будут стоять только его пояса. В интервью SecondsOut GGG заявил, что эти регалии не вызывают его интереса.

- Если Вы победите Альвареса, Вы заберете все пояса в суперсреднем дивизионе. Насколько это важно в Вашей карьере?

- Неважно. Абсолютно.

- Чего бы Вы хотели еще достичь для своего наследия?

- У меня есть наследие. Я ничего не пытаюсь достичь. Что за вопрос "достичь"? Я просто боксирую.

Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боксеры уже провели первую дуэль взглядов перед трилогией. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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