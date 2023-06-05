Геннадий Головкин узнал свое место в рейтинге боксеров P4P от BoxRec

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Сегодня 17:51
©twitter.com/GGGBoxing

Портал BoxRec представил обновленный рейтинг лучших боксеров, независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Геннадий Головкин располагается в рейтинге на пятом месте. Кроме того, после прошедшего месяца произошли некоторые изменения в первой десятке. Девин Хэйни, абсолютный чемпион мира в легком весе с рекордом 30 побед и 15 нокаутов, внезапно занял восьмое место, благодаря своей спорной победе над украинской звездой Василием Ломаченко.

Также в топ-10 вошли обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогре с рекордом 28 побед и 24 нокаутов, а также обладатель зеленого пояса во втором наилегчайшем весе Хуан Франсиско Эстрада с рекордом 44 побед и 28 нокаутов.

Напомним, что казахстанец последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу, которые лидирует в рейтинге. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе, теперь у него остался только пояс от IBO.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Дмитрий Бивол (Россия);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Наоя Иноуэ (Япония);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Джервонта Дэвис (США);

7. Шакур Стивенсон (США);

8. Девин Хэйни (США);

9. Реджис Прогре (США);

10. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика);

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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