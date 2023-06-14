Геннадий Головкин утратил все титулы чемпиона мира

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Сегодня 17:08
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Международная боксерская организация объявила (IBO), что казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) освободил чемпионский титул по версии этой организации, сообщают Vesti.kz.

Это был последний пояс, которым владел 41-летний GGG.

В связи с этим президент IBO Эд Левин сделал следующее заявление: "С большой гордостью и некоторой грустью мы объявляем, что GGG ​​официально отказался от титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе.

Титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе теперь вакантен. Он будет передан следующему обладателю титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе и всем будущим чемпионам мира в этом дивизионе".

Ранее Головкин отказался от поясов WBA Super и IBF. Казахстанский ветеран более не является чемпионом мира.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс IBO
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