Геннадий Головкин утратил все титулы чемпиона мира

Международная боксерская организация объявила (IBO), что казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) освободил чемпионский титул по версии этой организации, сообщают Vesti.kz.

Это был последний пояс, которым владел 41-летний GGG.

В связи с этим президент IBO Эд Левин сделал следующее заявление: "С большой гордостью и некоторой грустью мы объявляем, что GGG ​​официально отказался от титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе.

Титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе теперь вакантен. Он будет передан следующему обладателю титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе и всем будущим чемпионам мира в этом дивизионе".