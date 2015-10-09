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Геннадий Головкин уделал Флойда Мейвезера. Обозреватель сделал заявление

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Геннадий Головкин уделал Флойда Мейвезера. Обозреватель сделал заявление ©Турар Казангапов/Vesti.kz

Легендарный казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО) продолжает получать признание даже после долгой паузы в своей карьере, передают Vesti.kz.

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Легендарный казахстанский боксер Геннадий GGG Головкин (42-2-1, 37 КО) продолжает получать признание даже после долгой паузы в своей карьере, передают Vesti.kz.

На этот раз о нем высказался американский обозреватель Адриан Рейн, заявив, что уроженец Караганды войдет в историю как один из величайших средневесов своего времени.

"Геннадий Головкин будет запомнен как один из лучших боксеров среднего веса своей эпохи. Даже Флойд Мейвезер не хотел с ним встречаться", - написал Рейн в X.

Ранее другой американский эксперт, комментатор и аналитик Майкл Монтеро также высказывался о Головкине, сделав прогноз на гипотетический бой между GGG и Мейвезером. По мнению Монтеро, преимущество в такой встрече было бы именно за казахстанцем.

Напомним, в последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу (62-2-2, 39 КО) решением судей. С тех пор он не проводил боев, но официально о завершении карьеры не объявлял.

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