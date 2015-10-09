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Чемпион мира сообщил плохие новости по долгожданному бою с Алимханулы

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Чемпион мира сообщил плохие новости по долгожданному бою с Алимханулы ©Top Rank

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) раскрыл подробности переговоров по объединительному бою с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

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Чемпион мира в среднем весе по версии WBA доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) раскрыл подробности переговоров по объединительному бою с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Казахстанский боксер уже давно ждет поединка с Адамесом, который, по мнению Алимханулы, избегает противостояния с ним. Однако недавно Жанибек сообщил о начале разработки потенциальной встречи на ринге.

Тем не менее доминиканец уверил фанатов в том, что конкретики по-прежнему нет.

"Я разговаривал со своим менеджером, и он ничего об этом не сказал.

Пока ничего не запланировано. Как только что-то появится, я дам вам знать", - написал Адамес в X.


Отметим, что Алимханулы принадлежат пояса IBF и WBO. В последний раз Жанибек выходил на ринг 5 апреля в Астане, где провел успешную защиту чемпионских титулов. Его соперником стал француз Анауэль Нгамиссенге (14-1, 9 КО), которого казахстанец нокаутировал в пятом раунде.

Что касается Адамеса, то он провел свой крайний бой 22 февраля. Доминиканец отстоял титул WBC в поединке против непобежденного британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО), завершив встречу вничью.

Чемпионат Кыргызстана 2025   •   Кыргызстан, Ош   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 июня 15:00   •   не начат
ОшГУ-Алдияр
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