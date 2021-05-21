Геннадий Головкин принял участие в благотворительном мероприятии в Казахстане

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прилетел в Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксер принял участие в благотворительном мероприятии в Алматы. В качестве одного из лотов там выставлялись его перчатки с автографом.

"Мне просто приятно быть дома", - сказал Головкин.

Отметим, что также в мероприятии приняли участие брат GGG Максим Головкин и известный боец UFC из России Зубайра Тухугов.

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