Фьюри узнал плохие новости о бое с Усиком после нокдауна с Нганну

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксера Тайсона Фьюри, заявил, что в настоящее время Фьюри не готов встретиться в ринге с украинцем Александром Усиком, сообщают Vesti.kz.

В эти выходные Фьюри провел поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Их бой возглавил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри побывал в нокдауне в третьем раунде, но несмотря на это, выиграл у Фрэнсиса раздельным решением судей (95-94, 96-93, 94-95).

"Нет, мы не будем назначать эту дату (23 декабря), Тайсон не будет готов выйти на ринг в декабре. У него был сегодня очень-очень тяжелый бой. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя против Усика. Так что, в декабре этого не произойдет", - приводит слова Уоррена Boxing Social.