Фьюри попросил о помощи казахстанского боксера перед реваншем с Усиком

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-1, 18 КО) провел спарринг с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), передает Vesti.kz.

Фотография в Instagram на страничке казахстанца была сделана в Мальте. На ней запечатлены Жан и Фьюри после спарринга. Судя по всему, Фьюри обратился к Кособуцкому с просьбой побыть его спарринг-партнером.

"Сегодня мы здесь...", — подписал Кособуцкий совместное фото с Фьюри.

Напомним, что Фьюри вернется на ринг 21 декабря и сразится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в бою-реванше с украинским боксером Александром Усиком (22-0, 14 КО). Их первый бой состоялся 18 мая там же и закончился победой Усика раздельным решением судей. После этой победы Александр стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, однако затем принял решение освободить пояс IBF.

Добавим, что Кособуцкий не дрался с прошлого года, когда был дисквалифицирован в бою с нигерийцем Ефе Аджагбой.