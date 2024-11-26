Появились новости о будущем Головкина

Автор популярного YouTube-канала "Лаборатория бокса" поделился мнением о том, стоит ли ждать возвращения на ринг экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца ГеннадияГоловкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

Свой последний бой 42-летний Головкин провел 17 сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (62-2-2, 39).

"Головкин, думаю, уже все, не вернется. Нет смысла. Головкин - красавец и, по сути, всем все доказал: в зрелом возрасте бился на очень высоком уровне", - сказал автор.

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На профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе.

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С февраля Головкин возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

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