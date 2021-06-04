Флойд Мейвезер заявил о готовности провести реванш с Конором МакГрегором

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что готов провести матч-реванш со звездой UFC Конором Макгрегором, передает "Чемпионат". Он не переживает, что тот сможет доставить ему неприятности.

"Разумеется. Он легкий соперник", - ответил Флойд на вопрос, провел бы он второй поединок с ирландцем.

Напомним, что утром 7 июня по казахстанскому времени Мейвезер проведет бой со звездой YouTube Логаном Полом. Он состоится на арене Hard Rock Stadium в Майами (США) и будет состоять из восьми боксерских раундов. Ранее МакГрегор высмеял его за это.

В августе 2017 года Флойд нокаутировал ирландца в бою по правилам бокса. Для американца, который вернулся на ринг спустя два года, этот бой стал последним в карьере, а Конор дебютировал в профи.

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