Флойд Мейвезер подсказал казахстанской боксерше, как стать великим чемпионом

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (15-2, 8 КО) поделился воспоминиманиями от встрече с легенедарным американским боксером и экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, сообщают Vesti.kz.

По словам Шарипова, это произошло восемь лет назад в Москве. Тогда она получила ценный совет от именитого боксера.

"В 2017 году у меня была открытая тренировка в Академии бокса. На неё пришел Флойд Мэйвезер. Я ему задала вопрос: "Что нужно, чтобы стать великим чемпионом?" Единственное, что он мне посоветовал: "Окружи себя правильными людьми". Это совет на всю жизнь, - сказала Шарипова в интервью SPORT+.

Напомним, что свой последний бой в профи Шарипова провела в декабре 2022 года, когда победила единогласным решением судей Фериче Машори из Танзании.

После этого казахстанка провела три боя по правилам ММА и во всех одержала победы.

Фируза Шарипова вырубила соперницу на 13-й секунде боя по правилам ММА