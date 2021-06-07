Флойд Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не смог победить блогера Логана Пола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в Майами (США) на стадионе Hard Rock Stadium и продлился все отведенные восемь раундов. Мейвезер был хорош на протяжении всего поединка, но так и не смог одолеть своего оппонента.

Отметим, что бой был выставочным и не пошел в профессиональные рекорды спортсменов.

Гарантированный гонорар Мейвезера за этот вечер составит десять миллионов долларов, помимо этого, он получит 50 процентов от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар - 250 тысяч долларов, помимо этого, он получит десять процентов от продаж платных трансляций.

44-летний Мейвезер начал боксерскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора МакГрегора, нокаутировав его в десятом раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано 23 миллиона пользователей.

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