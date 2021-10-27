Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана избил 42-летнего боксера и выиграл шестой бой на профи-ринге

Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи казахстанский боксер Талгат Шайкен (6-0, 4 КО) одержал шестую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Алматы, организованного Tukeshov Boxing Promotions и MTK Kazakhstan, 21-летний Шайкен встречался с 42-летним соотечественником Омаром Марабаевым (1-10, 0 КО).

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился после второго - оппонент отказался от продолжения. Таким образом, Шайкен одержал победу техническим нокаутом.

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