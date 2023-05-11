Филиппинский боксер умер от полученных во время боя травм

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 20:02
©MP Promotions

22-летний филиппинский боксер Кеннет Эгано (7-1, 3 КО) умер, потеряв сознание в ринге после боя, состоявшегося 6 мая в филиппинском городе Имус, сообщают Vesti.kz.

По данным Philstar.com, в этот день он проводил 8-раундовый поединок с соотечественником Джейсоном Факуларином (4-1, 4 КО). Эгано выиграл решением судей (77-74, 76-75, 76-75). Однако потерял сознание перед объявлением победителя.

У Эгано произошло кровоизлияние в мозг, он был доставлен в больницу и впал в кому. Врачам не удалось его спасти.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Профессиональный бокс Филиппины
Новости
Вчера , 20:02
Профи-бокс
Филиппинский боксер умер от полученных во время боя травм
Вчера , 09:50
Профи-бокс
"Он конченый трус". Алимханулы жестко проехался по топовым боксерам
Вчера , 08:28
Профи-бокс
"И кто теперь чемпион?". Алимханулы наехал на звездных боксеров
10 мая, 17:33
Профи-бокс
Превзошел Канело. В США восхитились досрочной победой казахстанского боксера
10 мая, 14:20
Профи-бокс
Хочу стать популярным, как Мохаммед Али - Алимханулы
10 мая, 13:45
Профи-бокс
Канело Альвареса назвали "лицом бокса"
10 мая, 12:48
Профи-бокс
Экс-звезда UFC провел первую битву взглядов с популярным ютубером
10 мая, 12:15
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы принизил уровень соперника по чемпионскому бою
10 мая, 10:07
Профи-бокс
Алимханулы остался недоволен своим последним боем за титул
10 мая, 09:28
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое с Канело и Биволом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»