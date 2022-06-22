Фигуристка получила в соперники олимпийского чемпиона по боксу

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Сегодня 14:24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова узнала имя соперника по боксерскому поединку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Р-Спорт", победительница Олимпиады-2018 в Пхенчхане в рамках выставочного поединка встретится с боксером Альбертом Батыргазиевым, который завоевал золото на играх-2020 в Токио в весовой категории до 57 килограмм.

Бой состоится 25 июня в "Лужниках" в рамках Дня московского спорта.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев предлагал Загитовой провести бой с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Причем Губерниев готов был выступить в этом поединке ринг-боем.

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Метки:
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Сегодня 14:24
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