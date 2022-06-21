Ольге Бузовой предложили провести боксерский бой с олимпийской чемпионкой

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил телеведущей и певице Ольге Бузовой провести бой с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Соперницей Загитовой в боксерском поединке должна быть Ольга Бузова! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя.

Считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться", - написал комментатор в своем телеграм-канале.