"Этот чувак дрался с Головкиным". Экс-чемпион мира рассказал о бое с побитым казахстанцем боксером

Популярные британские боксеры - средневес (до 72,6 килограмма) Крис Юбенк-младший (32-2, 23 КО) и полусредневес (до 66,7 килограмма) Келл Брук (40-3, 28 КО) - настроены всерьез по поводу очной схватки, несмотря на то, что между ними две весовые категории, сообщает vRINGe.com.

Юбенк сперва отказывался от каких-либо уступок по поводу веса, но теперь, похоже, готов пойти даже на это: "Меня забавляет, что, по мнению болельщиков, Келл якобы в страшно невыгодной ситуации в сравнении со мной. Вы забываете, что этот чувак дрался в среднем весе с Геннадием Головкиным. Забываете, что он вышел на бой с весом более 81 килограмма. Он и так в боях весит больше меня. Я не набираю больше 75 килограммов в ночь боя. То есть, если мы согласимся на бой в 72,6 килограмма, то он и так будет весить больше".

"Болельщики требуют от меня невозможного. Они считают, что я должен согласиться на вес в пределах 70 килограммов. Но я сразу же говорю, что этого не будет. У меня попросту нет возможности сбросить столько. Максимум, о котором мы можем говорить, - 71,7 килограмма. Если этот вариант ему не подойдет, то можно дальше не продолжать переговоры - у нас есть и покруче варианты. Брук - это не конец света, а бокс - это чисто бизнес. Вы соглашаетесь на бои, если в этом есть финансовый смысл или же если это выгодно с точки зрения промоушена. Вот и все", - утверждает Юбенк.

Напомним, Головкин и Брук встречались в сентябре 2016 года в Лондоне, где казахстанец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Британец ради этого поединка поднялся из полусреднего в средний дивизион и получил перелом глазницы.

При этом Юбенк ранее неоднократно заявлял о желании встретиться с GGG в ринге. Головкин со своей стороны ответил на вызов от экс-чемпиона.