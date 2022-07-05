"Это будет война". Тренер Головкина - о трилогии с "Канело" в новом весе

Тренер Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатан Бэнкс рассказал о настрое на третий бой между казахстанцем и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

"Это будет лучшая версия Головкина, которую вы только могли увидеть, но не по причине подъема в весе. Вот Альваресу комфортно подниматься и спускаться из категории в категорию. Не думаю, что Геннадий бы принял условия, если бы ему было некомфортно драться во втором среднем весе.

Оба бойца на сто процентов уверены и 17 сентября готовы поставить все на карту, у нас будет отличное шоу. Геннадий сделает то, что должен, внесет нужные корректировки. Это будет война, и если оба станут действовать как обещали, то мы увидим одну из лучших трилогий в истории", - цитирует Бэнкса Boxingscene.com.

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Напомним, предыдущие два боя между Головкиным и Альваресом состоялись в лимите среднего веса в 2017 и 2018 годах на этой же арене. В первом была зафиксирована ничья, а затем минимально победил мексиканец.

Трилогия же пройдет в суперсреднем лимите. На кону будут стоять все титулы "Канело".

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