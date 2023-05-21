"Это самое большое ограбление". Команда Ломаченко подаст протест на результат боя с Хейни

В команде украинского боксера, бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко заявили о намерении подать протест на результат боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни, передает "Чемпионат".

Поединок состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (Невада, США). Он продлился все 12 раундов и завершился спорной победой американца единогласным решением судей- 115-113, 115-113, 116-112.

Девин защитил свои титулы чемпиона. Но болельщики такое решение освистали. А Ломаченко потом расплакался в раздевалке.

"Это самое большое ограбление средь бела дня. Конечно, мы будем апеллировать, подадим протест", - прокомментировал менеджер Ломаченко Эгис Климас.

Для украинца это третье поражение при 17 победах в профи.