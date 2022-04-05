"Это нужно знать". DAZN отреагировал на бой Головкина с "суперчемпионом"

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Появилась официальная информация о событиях перед объединительным боем чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с "суперчемпионом" WBA Риотой Муратой (16-2, 13 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние пройдет 9 апреля, а на 7-8 апреля запланированы официальная пресс-конференция и церемония взвешивания участников события.

"Все, что вам нужно знать в преддверии объединительного боя в среднем весе на этой неделе 👀", - проинформировал источник.

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