"Это абсолютный позор". Развеян миф о Канело

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Вчера 23:12
©instagram.com/canelo

Бывший чемпион мира в двух категориях, а ныне популярный эксперт бокса американец Пол Малиньяджи высказал мнение о возможном поединке чемпиона WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) против объединенного чемпиона второго среднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

- У меня сложилось впечатление, что даже Турки Аль аш-Шейх не может сделать поединок Кроуфорда и Канело. Как вы относитесь к этому бою? Вам он нравится? Должен ли Кроуфорд подниматься на несколько категорий, чтобы в любом случае подраться с Канело?

- Я не схожу с ума по этому бою. Я считаю, Канело ищет легкие варианты в конце своей карьеры. Тот факт, что ему позволили избегать обязательного претендента целых 3 года, - это абсолютно ужасно. Санкционирующим органам должно быть стыдно за их действия. Это абсолютный позор. Я думаю, он, возможно, рассматривает Кроуфорда, но он хочет безумные деньги, потому что он видит, какие деньги платит Турки Аль аш-Шейх. Я считаю, он хочет этим воспользоваться.

Я не схожу с ума по поединку. Я считаю, весовые категории существует не просто так. Кроуфорд невероятен. Его талант превосходит дефицит веса, но в определенной точке ты начинаешь кое-что видеть. Кроуфорд - Мадримов — это именно то. Я вообще не понимаю, почему ходят разговоры о Кроуфорде и Канело. Бой с Мадримовым должен сказать вам, что он, наверное, не способен подниматься выше в весовых категориях. Ему пришлось реально проверить себя в том бою. Этот поединок решился в последних нескольких раундах. Дивизион 69,9 кг — очень хорошая категория. Я также могу понимать, почему Кроуфорд хочет Канело. Потому что они оба заработали много денег, и это как бы такой голливудский поединок. Большие имена, большие бренды дивизионов и бокса в целом, и они дерутся друг с другом. Когда ты дерешься с молодыми голодными парнями, в итоге ты заканчиваешь реальным тестом с ребятами, которым мир не отдает должное. Как Мадримову. Это весовая категория сложная, - цитирует Малиньяджи vRINGe.com.

Напомним, ранее другие эксперты также неоднократно говорили о том, что Канело избегает встречи в ринге с сильными боксерами. Помимо Кроуфорда Альварес не хочет боксировать против небитого американца Давида Бенавидеса (29-0, 24 КО). Сауль со своей стороны, напротив, заявляет, что он бьется с лучшими.

Метки:
Альварес Сауль Кроуфорд Теренс Профессиональный бокс

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