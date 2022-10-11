В ESPN высказались о нокауте в чемпионском бою спарринг-партнера "Канело"

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Сегодня 15:55
©Suleimen Promotions

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза поделился своими ожиданиями от боя казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы (16-0, 11 КО) с кубинцем Давидом Моррелом (7-0, 6 КО), владеющим чемпионским титулом WBA в этом же дивизионе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz эксперт отметил сильные качества соперников и оценил их шансы.

Ранее сообщалось, что поединок пройдет в США и будет рассчитан на 12 раундов. На кону - пояс кубинца. Сам казахстанец уже начал подготовку к бою и проводит спарринги. 

"Это будет интересное испытание для Моррела. Казахстанский оппонент производит неплохое впечатление. Из минусов - он побывал в нокдауне в середине карьеры. С другой стороны, у него прекрасная любительская школа и техника. В ринге он предпочитает не форсировать события. В свою очередь Моррел - мощный нокаутер. Есть вероятность, что бой закончится досрочно. Я считаю, что шансы примерно равны. Ведь потенциал оппонентов в полной мере мы еще не видели", - отметил Барбоза.

Напомним, Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года, когда в Нур-Султане (Казахстан) нокаутировал Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО) из Гайаны. Весной казахстанский боксер побывал в роли спарринг-партнера абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

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Метки:
Ербосынулы Айдос Альварес Сауль Профессиональный бокс

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