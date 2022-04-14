В ESPN восхитились Головкиным и назвали главное изменение GGG в бою за три титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) раскрыл себя с новой стороны в ходе досрочной победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) в поединке за титулы WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза. Также он высказался о перспективах GGG.

Головкин нокаутировал Мурату в девятом раунде боя, прошедшего в Сайтаме (Япония). Видео поединка доступно по этой ссылке.

"Головкин очень сильно удивил всех. Конечно, он уже не такой, как несколько лет назад. Он стал тяжелее и экономит свои силы. Однако интеллект и чувство момента у него остались прежними. Головкин уже не монстр, который сразу разрушает соперника. В бою с Муратой он был хищником, который дождался своего шанса и воспользовался им. С "Канело" будет гораздо сложнее. Я думаю, что мексиканский боксер будет фаворитом в третьем противостоянии", - отметил Барбоза.

Отметим, что после победы над Муратой Головкин высказался о третьем бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), который может состояться в сентябре. Позднее их трилогию анонсировал глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира