ESPN включил Головкина в топ-25 лучших боксеров XXI века

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал топ-25 лучших боксёров XXI века, включив в рейтинг Геннадия Головкина из Казахстана, передают Vesti.kz.
Возглавил список Флойд Мейвезер-младший, в тройке оказались Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс. Головкин занял 11-е место в рейтинге, его извечный соперник Сауль Канело Альварес расположился на 5-й позиции.
Топ-25 лучших боксёров XXI века по версии ESPN
1. Флойд Мейвезер-младший (рекорд в XXI веке — 28-0).
2. Мэнни Пакьяо (35-6-3).
3. Бернард Хопкинс (19-6-1, 1 NC).
4. Александр Усик (23-0).
5. Сауль Альварес (63-2-2).
6. Андре Уорд (32-0).
7. Теренс Кроуфорд (41-0).
8. Хуан Мануэль Маркес (26-5-1).
9. Рой Джонс-младший (26-9).
10. Наоя Иноуэ (30-0).
11. Геннадий Головкин (42-2-1).
12. Джо Кальзаге (19-0).
13. Эрик Моралес (17-9).
14. Василий Ломаченко (18-3).
15. Оскар де ла Хойя (8-5).
16. Роман Гонсалес (52-4).
17. Тайсон Фьюри (34-2-1).
18. Мигель Котто (41-6).
19. Виталий Кличко (18-2).
20. Марко Антонио Баррера (18-5).
21. Кэти Тэйлор (25-1).
22. Владимир Кличко (33-4).
23. Кларесса Шилдс (17-0).
24. Винки Райт (12-3-1).
25. Тимоти Брэдли (33-2-1, 1 NC).