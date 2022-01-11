В ESPN признали казахстанского боксера открытием года и высказались о его нокаутирующем ударе

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) - одно из главных открытий прошлого года. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза. Также он прокомментировал дальнейшие перспективы казахстанца.

В ноябре Алимханулы завоевал пояс WBO Global, когда досрочно победил экс-чемпиона из Франции Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО). После этого казахстанец стал обязательным претендентом на полноценный пояс чемпиона WBO в среднем весе, которым владеет американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО). Всемирная боксерская организация (WBO) выставила их бой на промоутерские торги, которые пройдут 15 января.

"Однозначно Алимханулы - одно из главных открытий прошлого года. Если бой с Деметриусом состоится, то казахстанец получит шанс стать серьезным игроком в среднем весе. Я не знаю, насколько он раскрыл свой потенциал, но победы над бывшими чемпионами были заслуженными и яркими. У него прекрасная техника, но нет нокаутирующего удара. Многое будет зависеть от того, в какой физической форме он подойдет к бою с Андраде. Однозначно это будет один из интересных боев в мире бокса", - отметил Барбоза.

Если Андраде оставит титул. Алимханулы с легкостью станет чемпионом мира?

Отметим, что в случае отказа Андраде от боя с казахстанцем вакантный титул Алимханулы оспорит с бразильцем Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО).